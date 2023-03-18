10 iş yerinin sular altında kaldığı bölgede mendirek çalışması Yapılan mendireğin yetersiz kalacağını söyleyen Başkan Bıçakcı: "Bu çalışmanın bir başlangıç olduğunu kabul ediyorum" Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçtiğimiz ay kuvvetli rüzgar ile birlikte oluşan dalgaların 10 iş yerine zarar...

10 iş yerinin sular altında kaldığı bölgede mendirek çalışması

Yapılan mendireğin yetersiz kalacağını söyleyen Başkan Bıçakcı:

"Bu çalışmanın bir başlangıç olduğunu kabul ediyorum"

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde geçtiğimiz ay kuvvetli rüzgar ile birlikte oluşan dalgaların 10 iş yerine zarar verdiği bölgede yapımına başlanan ikinci kısım mendireğin 90 metrelik kısmı tamamlandı. Bölgedeki balıkçılar ise çevre çalışmaları devam eden mendireğin yetersiz kalacağını söyleyerek projenin tamamının yapılması gerekliliğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz ay Karasu Yeni Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar ile birlikte oluşan dalgalar kıyıda tahribata yol açmıştı. 10 iş yeri dalgalar ve rüzgar sebebiyle zarar görürken kaldırımlarda da çökmeler meydana gelmişti. Duruma tepki gösteren Yeni Mahalle Muhtarı Ali Beyaz ise Sakarya Nehri'nin, denize döküldüğü bölgede yarım kalan mendireğin yapılmamasından kaynaklı olarak fırtınanın bölgeye zarar verdiğini söylemişti. Yaşanan tahribat sonrasında harekete geçen ekipler Sakarya Nehri ağzında yapımına başlanan ikinci kısım mendirek çalışmalarını sürdürüyor.

Yüzde 80'inin tamamlandığı çalışmalar hakkında bölge balıkçıları, çevre çalışmaları devam eden mendireğin yetersiz kalacağını söyleyerek projenin tamamının yapılması gerektiğini belirtti. Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı ise yapılan mahmuz çalışmalarının karadan 90 metre civarında denize doğru olduğunu ve bu çalışmanın yeterli olmayacağının altını çizdi.

"Bu çalışmanın bir başlangıç olduğunu kabul ediyorum"

Başkan Bıçakcı, "Bu çalışmaların yeterli olmayacağını daha öncede söyledik. Bunun hiçbir şekilde içeriye giren soluğandan, denizin derinliğinden herhangi bir fayda sağlayacağını zannetmiyorum. Bu yapılan çalışmanın şimdilik bir başlangıç olduğunu kabul ediyorum. Onun için yapan yetkili arkadaşlara, uğraşanlara emekçilere teşekkür ediyorum. Bizim mevcut olan projemizde bunun 145 - 150 metre daha çıkması lazım ki daha sonra biz balıkçılara yarayacak bir şekilde barınağımız oluşsun. Şu an için bu çalışmanın bize herhangi bir fayda sağlayacağını zannetmiyorum. Bunu tüm balıkçı arkadaşlarımızda söylüyor. Bu konuda hem fikiriz" dedi.

"Yüzde 80'i tamamlandı"

Çalışmalar hakkında bilgi veren firma yetkilisi Muhammed Emin Akıllı, "90 metre uzatmamız olan mendirek yapımına yaklaşık 20 gün önce başladık. Çalışmaları yüzde 80 oranında tamamladık ve devamda ediyoruz. Mümkün olduğu en kısa sürede tamamlayıp teslim etmeyi düşünüyoruz. Şuanda müzvar kısmını yapmaktayız. 7 bin ton taş, 2 bine yakın anti-f blok şu anda sahada var. Biz yaklaşık yüzde 80-85 oranında dolguyu bitirdik. Bloklarında yarısından fazlasını atmış durumdayız" diye konuştu.

"Buranın korunması sağlanacak"

13. Bolu Bölge Kontrol Teknisyeni İbrahim Uysal ise, "Yapılan mahmuz çalışması sonucunda denizle derenin birleştiği yerin tıkanmasının engellenmiş olacak. ve buranın bir korunması sağlanacak" şeklinde konuştu.