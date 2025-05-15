10 İlde Sazangiller için Av Yasağı Başladı

10 İlde Sazangiller için Av Yasağı Başladı
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Türkiye'de Van, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars ve Muş illerindeki göl, gölet, baraj ve akarsularda sazangillerin av yasağı 15 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında yürürlüğe girdi. Yasağı ihlal edenlere idari para cezası uygulanacak.

Türkiye'de 10 ilde bulunan göl, gölet, baraj ve akarsularda, sazangillerin av yasağının bugünden itibaren başladığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Van, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars ve Muş il sınırları içerisinde kalan bütün sularda 15 Mayıs-15 Ağustos tarihlerinde sazangiller avcılığının yasak olduğu duyuruldu.

Av yasağı döneminde balıkları avlayan veya satanlara "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu" gereğince idari para cezası uygulanacak.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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