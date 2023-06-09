10 ilde 'oto kaçakçılığı' şebekesine 'Fren' operasyonu: 12 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'oto kaçakçılığı' suçuna yönelik 10 ilde düzenlenen uluslararası 'Fren' operasyonunda, 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, 'oto kaçakçılığı' suçuna yönelik soruşturma yürütüldü. Geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında yurda getirilen taşıtları 3'üncü kişilerin kullanımına bırakıp; parçalayarak satan veya usulsüz tescil yaparak vergi kayıplarına neden olan suç grubunun faaliyetleri tespit edildi. Suç grubunun, 2018-2022 arasında tahmini değeri 240 milyon TL olan 115 taşıtı, Türkiye'ye getirdiği belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan araştırmalarda; yabancı uyruklu kişilerin de kurye olarak kullanıldığı saptandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı. Operasyon devam ediyor. Kahraman polislerimiz, Rabbim yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

Görüntü dökümü:

- Araçların yakalanması

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay

Haber: Murat BEKMEZCİ/ANKARA,