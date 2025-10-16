10 İlde 'Change Araç' Şebekelerine Operasyon: 35 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde "change araç" şebekelerine yönelik operasyonlar sonucu yakalanan 35 şüpheliden 10'unun tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara merkezli 10 ilde 'change araç' şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını, 10'unun tutuklandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini" belirtti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"2025 yılının ilk 9 ayında 19 ilde 'change araç' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 495 vatandaşımızı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheliyi yakaladık. 160'ı tutuklandı. 104'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin çeşitli marka-model 495 adet aracı change yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri tespit edildi."