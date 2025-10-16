Haberler

10 İlde 'Change Araç' Şebekelerine Operasyon: 35 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 'change araç' şebekelerine yönelik 35 şüphelinin yakalandığını ve 10'unun tutuklandığını açıkladı. 2025'in ilk 9 ayında toplam 495 mağdur ve 407 şüpheli tespit edildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde "change araç" şebekelerine yönelik operasyonlar sonucu yakalanan 35 şüpheliden 10'unun tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara merkezli 10 ilde 'change araç' şebekelerine yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 35 şüphelinin yakalandığını, 10'unun tutuklandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini" belirtti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"2025 yılının ilk 9 ayında 19 ilde 'change araç' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 495 vatandaşımızı mağdur ettiği tespit edilen toplam 407 şüpheliyi yakaladık. 160'ı tutuklandı. 104'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin çeşitli marka-model 495 adet aracı change yaparak vatandaşlarımızı mağdur ettikleri tespit edildi."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını vurduktan sonra intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti

Kızını vurup intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi

O şehrimizi şahlandıracak keşif! Dünyanın en büyük ikincisi
Altında bir rekor daha! Gramı 6 bin TL'ye koşuyor

Altın durdurulamıyor! Psikolojik sınıra dayandı
Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi

Davutoğlu'nu küplere bindiren iptal kararı
Kızını vurduktan sonra intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti

Kızını vurup intihar etmişti! Tartışmanın sebebi pes dedirtti
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor
İmza an meselesi! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Resmi açıklama an meselesi! İşte Terim'in yeni takımı
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan orduya skandal emir

İsrail ordusuna skandal emir! ABD ile saldırı hazırlığı başladı
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık altılı kuponuyla kazandığı ikramiye inanılmaz
Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...

Kenan Yıldız'ın ettiği duadan rahatsız olan biri var: Bu çocukları...
Okyanusun ortasına inşa edildi! Görmek isteyenin en ufak bir hatası dahi ölümle sonuçlanıyor

Okyanusun ortasına inşa edildi! En ufak bir hata dahi ölümle bitiyor
Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray'a Şilili yıldız

Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray'a Şilili yıldız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.