Bakan Yerlikaya'dan Dolandırıcılık Operasyonu
Bakan Yerlikaya: 10 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Müstehcenlik' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 5,8 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 79 şüpheliyi yakaladık. 53'ü tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel