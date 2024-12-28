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10. Genç Türkiye Forumu'nda Eğitim Politikaları Ele Alındı

10. Genç Türkiye Forumu'nda Eğitim Politikaları Ele Alındı
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Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından düzenlenen 10. Genç Türkiye Forumu, İstanbul Erkek Lisesi'nde gençlerin eğitim politikaları algısını ele aldı. Forumda çeşitli çalıştaylar düzenlenerek, gençlerin eğitim konusundaki görüş ve önerileri toplandı.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformunca (TGSP) düzenlenen "10. Genç Türkiye Forumu"nda, gençlerin eğitim politikaları algısı ele alınıyor.

İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen forum öncesi açıklamalarda bulunan TGSP Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kürşat Karaca, platform olarak gençlerin fikirlerine, düşüncelerine önem verdiklerini söyledi.

Karaca, "Genç Türkiye Forumu" serisiyle ülkenin yedi ayrı bölgesinde çalıştaylar düzenlediklerini belirterek, "Forumun ilkini, gençlerin yurt dışı algısı temasıyla İzmir'de gerçekleştirdik ve Ege Bölgesi'ndeki bütün üniversitelerden öğrenci arkadaşlarımız katıldı. Sonraki forumlarda gençlerin mülteci algısı, yeni medya algısı, yükseköğretim algısı gibi başlıklarda çalıştık. Gün sonunda da alanında uzman isimlerin müzakereci olduğu programlar düzenledik." ifadelerini kullandı.

Bugünkü forumda da "gençlerin eğitim politikaları"nın konuşulduğunu dile getiren Karaca, foruma İstanbul'daki çok sayıda üniversiteden öğrencilerin katıldığını bildirdi.

Gün boyu 10 farklı alanda çalıştaylar yapılacağını anlatan Karaca, şöyle konuştu:

"Çalıştayda, eğitim, gençlerin eğitime bakış açısı, zorunlu eğitim, eğitimde ailenin rolü, eğitimdeki adalet algısı gibi temalar yer alıyor. Bu çalıştay masalarının her birinde gençler çok anlamlı sorular üretmiş olacak. Gençler aralarında belirledikleri isimler vasıtasıyla da akşam misafir edeceğimiz Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'a, gün boyu ürettikleri soruları bizatihi kendileri tevcih etmiş olacak. Sayın Bakanımızın verdiği cevaplar ile bugün burada gençlerimizin ürettiği verileri rapor haline getirerek, karar alıcılara, politika yapıcılara iletmiş olacağız."

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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