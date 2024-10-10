Üye Girişi
Haberler

10 Ekim Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı

10 Ekim Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Anıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Tren Garı önünde 10 Ekim 2015'teki bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler, saldırının 9'uncu yılında düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törende saldırıda yaşamını yitirenlerin isimleri okundu ve anıta karanfiller bırakıldı.

ANKARA Tren Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler, saldırının 9'uncu yılında anıldı.

'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne katılanlara yönelik gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törene, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, CHP ve DEM Partili bazı milletvekilleri, sendika temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören alanı ve çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Alana giriş yapanlar kimlik kontrolü ve üst aramasından geçirildi. Saldırıda ölen 104 kişi için patlamanın gerçekleştiği nokta olan ve dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı törenle açılışı yapılan 10 Ekim Anıtı'na karanfiller bırakıldı. Törene katılanlar '10 Ekim'i unutma unutturma' sloganı atarken, saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri de tek tek okundu.

Törende konuşan Tülay Hatimoğulları, Hayatlarını kaybedenleri unutmayacağız, unutturmayacağız. Onların tek talebi barıştı. Onların talebi geçmiş dönemde yaşanmış olan Alevi katliamlarının ve asimilasyon politikalarının son bulmasıydı. Onların talebi gençler göç etmesin, Türkiye'de iş bulabilsin, doğduğu yerde karnı doysun, gençler mutlu olsundu. Onların talebi gençlerin umudu ve mutluluğunu haykırmaktı. Onların talebi eşit işe eşit ücretti. Onların talebi kadınların katledilmemesiydi dedi.10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci de Katliamın 108'inci ayında da yine buradayız, olay mahallindeyiz. Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkıp Ankara Garı önünde buluşan on binlerce insanın IŞİD üyesi 2 canlı bomba tarafından gerçekleştirilen alçakça bir saldırı sonucunda hayatları bir daha aynı olmayacak şekilde değişti. Yaşanan bu katliamda 104 insanımız hayatını yitirirken 500'e yakın insanımız yaralandı ve sakat kaldı. Türkiye'nin en büyük sivil katliamında kaybettiğimiz bütün canlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Onlara olan hasretimiz ve yaşanan katliama olan öfkemiz her geçen gün daha da büyüyor dedi. Mehtap Sakinci, dün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan anıtın açılış töreninde kendilerine ve sendika temsilcilerine söz verilmemesine tepki gösterdi. Törenin ardından kalabalık dağıldı.

Haber- Kamera Umutcan ÖREN-Samet ÖKSÜZANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika 3-sayfa Ankara Güncel Tören Terör

Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Köfteci Yusuf, domuz eti skandalında bakanlığı suçladı

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti

Karısını öldürüp intihar etti
Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uşakspor- Bursaspor maçı canlı izle! UŞAKSPOR- BURSASPOR HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki Siyah Kalp bu akşam var mı? 10 Ekim Siyah Kalp 5. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Mavi dil hastalığı hastalığı nedir, insana bulaşır mı? Mavi dil hastalığı nasıl geçer? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İnci Taneleri bu akşam var mı? 10 Ekim İnci Taneleri dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Beyoğlu trafo yangınında son durum nedir? Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında, nereli ve şarkıları neler? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maçı kaç kaç bitti? Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maç özeti! Rafael Nadal tenisi bıraktı mı? Rafael Nadal kimdir, kaç yaşında? 11 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 11 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.