10 Ekim Gar Katliamı Davası... Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarından Tek Talep: "Sorumlu Tüm Kamu Görevlileri Yargılansın, Gerçek Adalet Gelsin"

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ankara Tren Garı'nda 10 Ekim 2015'te IŞİD'in canlı bombalarıyla 104 kişinin katledilmesine ilişkin davanın 25'inci duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşmada katılanlar katliamda sorumlu tüm kamu görevlilerinin de yargılanması talebinde bulundu. Katliamda yaşamını yitiren Uygar Coşgun'un annesi Nuray Coşgun "Biz 9 yıldır yaşıyor muyuz? Yaşamıyoruz. Biz adalet istiyoruz, adaletten başka bir şey istemiyoruz. Ama gerçek adalet istiyoruz, artık gerçek adalet gelsin" derken Korkmaz Tedik'in annesi ise "Bizim ciğerimiz yanıyor. Her biri bir fidandı, geleceğin mühendisleri doktorlardı, hakim olacaklardı, savcı olacaklardı. 9 yıldır tek talebimiz adalet. Bir tek kamu görevlisi yargılanmadı" diye konuştu.

Duruşmada cübbelerini çıkartarak artık savunma yapmayacaklarını ifade eden avukatların ardından duruşmada yakınlarını kaybedenlerin yakınları ve yararlılar olan katılanların dinlenilmesine geçildi. İlk sözü alan 10 Ekim yaralılarından ve 10 Ekim Derneği Eşsözcüsü İshak Kocabıyık, "Bizi insan olduğumuz için katlettiler. 1 yıldır teknik takipte olan bu IŞİD'liler tek başına mı hareket ettiler. Dönemin İçişleri Bakanından Emniyet Müdürüne, Cumhurbaşkanına kadar herkes bildiği ne varsa söylemeli" dedi.

"O gün beni de mezara gömdüler"

Katliamda hayatını kaybeden avukat Uygar Coşgun'un annesi Nuray Coşgun, "Benim bir tane torunum var. İki buçuk yaşında babasız kaldı. Mezarına gidip 'benim babamın evi' diyor. Benim torunum ömür boyunca babasını göremeyecek. Beni ancak buradak aileler anlayabilir. Biz 9 yıldır yaşıyor muyuz? Yaşamıyoruz. Biz adalet istiyoruz, adaletten başka bir şey istemiyoruz. Ama gerçek adalet istiyoruz" diye konuştu.

Katliamda hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Güney Doğan'ın annesi Derman Doğan, "Benim her şeyimdi. Benim yavrum karıncayı incitmezdi. Ankara'ya barış için geldi, omzunda silah, bıçak yoktu. Bu ülkede insanların barış içinde yaşamasını istedi benim evladım. 23 yaşındaydı benim evladım. O gün beni de mezara gömdüler. Ben oğlumu mezun edemedim, evlendiremedim, torun göremedim. 9 yıldır aynı acıyı yaşıyorum. Sayın savcım siz de babasınız, sizin de babanız var. Benim oğlumun günahı neydi? Güney'in kanı yerde kalmasın, sadece adalet istiyorum" İfadelerini kullandı.

IŞİD üyesi sanık duruşmaya devam etmek istemedi

Katılanlar konuştuğu sırada sanıklardan IŞİD üyesi Hacı Ali Durmaz, duruşmaya devam etmek istemediğini bildirdi. Hakim ise bu talebini reddederek, "dinlesin" dedi. Korkmaz Tedik'in annesi Zöhre Tedik, "Ne askerler, ne polisler, ne de insanlar ölsün diye barış talebiyle geldik. Bu terör örgütünü siz insanlık suçu işlemediler diye yargılamıyorsunuz. Israrla siz bu davayı bitirmek istiyorsunuz. 19 firari var, yerlerini bilmelerine rağmen onları yargılamaktan, tutuklamaktan imtina ediyor. Peki biz çocuklarımızı, evlatlarımızı kaybeden aileler ne olduk? Benim oğlum üstüne gaz atılarak nefesi kesilerek gitti. Sağ kalanlar da ölsünler denildi. Bizim ciğerimiz yanıyor. Her biri bir fidandı, geleceğin mühendisleri doktorlardı, hakim olacaklardı, savcı olacaklardı. 9 yıldır tek talebimiz adalet. Bir tek kamu görevlisi yargılanmadı. Benim çocuğum da kamu görevlisi olabilirdi. Bir gün sıra sizin de çocuklarınıza gelecek bu katilleri yargılamazsanız. Biz katiller yargılanan kadar bunun hesabını soracağız, hesabını da verecekler" şeklinde konuştu.

"Bizler başımızı yastığa koyup uyuyamıyoruz"

Katliamda hayatını kaybeden Başak Sidar Çelik'in annesi Hatice Çelik, "Göz göre göre yapılan bir katliam var ve biz bu katliamda sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. Adaletin sağlanması için elinizden geleni yapmasını bekliyoruz. Bizler başımızı yastığa koyup uyuyamıyoruz. Hala ilk günkü acıyı yaşıyoruz. Sizden talebimiz içimize bir su serpmeniz. Bu katliamda sorumlu olan kamu görevlilerinin buraya getirilmesini istiyorum" talebinde bulundu.

"9 yıldır ailelerin adalet talebi görülmedi"

Katılanlardan Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Arslan, şunları söyledi:

"Bu ülkede büyük adalet sarayları yapılıyor ama içinde adalet yok. Bugün 9 yıldır adalet arayan ailelere görülen reva burada bir mikrofon olmaması. 9 yıldır ailelerin adalet talebi görülmemiştir. Ben yoldaşlarımı yitirdim. Bu sistem, bu düzen, bu ceberrut iktidar onları aramızdan aldılar. Bu katliamı yapanlar ellerini kollarını sallaya sallaya Suriye'den Türkiye'ye, Türkiye'den Suriye'ye geldiler. Onlara her türlü maddi ve lojistik destek sağlandı. Burada sadece o bombayı patlatanlar mı o gün iktidarda olanların hepsi açık bir şekilde bu katliamdan, insanlık suçundan sorumludur. Cumhurbaşkanı, Başbakanı, bakanı, emniyet müdür hepsi sorumludur. Onlar sanık sandalyesine oturmadan adaletin yerine gelmesi mümkün değildir. Eğer bu ülkede katliamlar olmadan yaşamak istiyorsak tüm katliamların sorumlularının yargılanması gerekir. Bugüne kadar mahkemenizden gerçek anlamda adalet çıkmadı, umuyoruz ki bundan sonra gerçek anlamda adalet olsun. Bu dava biz bitmedi demeden bitmeyecek."

"İnsanlığa karşı bir suç olarak kabul etmezseniz tarihin çöplüğünde yerinizi almaya karar vermiş olacaksınız"

HDP Eş Genel Başkanı Cahit Kırkazak, "Barışa ve demokrasiye karşı yapılan bir saldırıydı. 10 Ekim, IŞİD için Kobani'nin intikamıydı. Evet bu katliamda katiller IŞİD'lilerdi ama yalnızlar mı ona bakmak gerek. IŞİD bu katliamı tek başına yapmadı. Siz ya gece rahat uyuyacaksınız verdiğini kararla ya da koltuklarınızı koruyacaksınız" dedi. Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, "Siz bugün burada alacağınız kararla insanlığa karşı bir suç olarak bunu kabul etmezseniz tarihin çöplüğünde yerinizi almaya karar vermiş olacaksınız. Bizlerse bu mücadeleyi değil on yıl değil yüzlerce yıl geçse de mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz ve katillerden hesabını soracağız." ifadelerini kullandı.

"Adalete olan inancın yeniden yeşertilmesini istiyoruz"

KESK adına konuşan Eş Genel Başkan Ayfer Koçak, 27 KESK üyesini katliamda kaybettiklerini belirterek söze başladı ve "10 Ekim'e giderken Şengal'de kadınların saçlarını taşlara bağlayarak uçuruma atladıkları bir dönemden bahsediyoruz. IŞİD üyelerinin köyleri basıp silahsız insanları katlettikleri bir dönemden bahsediyoruz. Savaşa karşı barış sesini yükselteceğimiz bir eylemde katledildik. Eğer orada bir mitingin güvenliği alınmadıysa alınmak istenmediğindendir. Bu ülkede artık kimse adalete güvenmiyor. Umutların tükenmiş olduğu bir yerden size sesleniyoruz, biz adalete olan inancın yeniden yeşertilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bu siyasi bir dava"

Katılanlardan CHP Milletvekili Osman Sarıbal, "Yargı üzerinde iktidarını sürdürmeye çalışanların olduğu dönemdeyiz. Biz Maraş Katliamı'nın, Madımak'ın hesabını sorsaydık 10 Ekim olmayacaktı. Mahkemelerin ağır suçluları beraat ile ödüllendirdiği ve günün sorunda da yeni katliamlara yol açmanın açık bir kararlılığını sürdürdüğünü görüyoruz. Uzunca bir süredir bir çete düzeni ve organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Bu bir siyasi dava. Aynı zamanda hukuki bir dava ama bunun hukuki olup olmaması sizi ilgilendiriyor. Siz siyasi erkin baskısından kurtulabilirseniz bu ülkede bir şey olacak. 10 Ekim'de hayatını kaybettiklerimizin cenazesine katılanları takip eden polisler katliam günü neredeydi? Bir cesaret, bu yanlış gidişe bir dur, bu suça ortak olmayın" dedi.

"10 Ekim mitinginde farklı bir kurgu yürütülmüş olduğunu fark ediyoruz"

TMMOB adına konuşan Dersim Gül, "Ankara Valiliği bize eylem için izin verdi ancak saatini ve güzargahını farklı yazdığını fark ettik. Biz bu konuyu bildirdik. Güvenlik Şube'nin Valilik tarafından belirtilen saat aralığından haberdar olmadıklarını belirttiler yapılan toplantıda. Geriye dönüp baktığımızda 10 Ekim mitinginde farklı bir kurgu yürütülmüş olduğunu fark ediyoruz. Saatlerin düzenlendiğini, kamu görevlilerinin böylece sorumluluklarından kurtulacağına yönelik ayarlama yapılmış. Toplantı, Güvenlik Şube kayıtlarında yer alıyor. Bizim nazarımızda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak tarihe geçen bu katliam hukuk nezdinde de kayıtlara geçer. Kamu görevlilerinin ve ilgili sorumluların nereye uzanıyorsa yargılanmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Özgür Hukukçular Derneği (ÖHD) adına konuşan Nuray Özdoğan da "Bu davada sorumlular hesabını verene kadar mücadele edeceğiz, kanları yerde kalmayacak" dedi. Duruşmaya saat 14.30'a kadar ara verildi.