10 Ekim "Dünya Evsizler Günü"
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Sokakta yaşayan insanlar Yardım dağıtımı "Dünya Evsizler Günü" olarak belirlenen 10 Ekim'de küresel evsizlik sorununa farkındalık yaratılmaya çalışılıyor.
Sokakta yaşayan insanlar
Yardım dağıtımı "Dünya Evsizler Günü" olarak belirlenen 10 Ekim'de küresel evsizlik sorununa farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Dünyada başta işsizlik olmak üzere birçok sebepten dolayı sokaklarda yaşamak zorunda kalanlara her geçen gün yenileri ekleniyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da, sokaklarda kalan vatandaşlar zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
Kaynak: AA / Güncel