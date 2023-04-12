Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 dakikalık yağış caddeyi dereye çevirdi

Güncel Haberler

10 dakikalık yağış caddeyi dereye çevirdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'da öğleden sonra bir anda bastıran sağanak yağış, caddeyi dereye çevirdi.

10 dakikalık yağış caddeyi dereye çevirdi

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'da öğleden sonra bir anda bastıran sağanak yağış, caddeyi dereye çevirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son bir haftadır Trakya Bölgesi için çeşitli yağış uyarılarında bulunuyor. Yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir anda şiddetli yağış etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış, bazı sokak ve caddeleri adeta dereye çevirdi. Dere gibi akan sokaklarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından hayat normale döndü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title