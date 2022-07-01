10 binden fazla gencin katıldığı 2022 Yaz Spor Okulları başladı

Kağıthane'de çocuk ve gençlere özel düzenlenecek 2022 Yaz Spor Okulları'nın açılış töreni yapıldı. Gençlerin sağlıklı, güçlü kalmasını, spor ahlakıyla yetişmesini, yeni arkadaşlar edinmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, okula 10 binden fazla çocuğun katıldığını söyledi.

Kağıthane Hasbahçe'de 2022 Yaz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleşti. Açılışa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin katıldı. Yahya Kemal ve Hamidiye mahallelerinde, 2 ay boyunca 22 ayrı branşta sportif eğitim alacak olan çocuk ve gençler bando tören yürüyüşünün ardından; tekvando, güreş, basketbol gösterisi yaparak hünerlerini sergiledi. Törene Kağıthane'de ikamet eden olimpiyat sporcuları da katılarak yeni yetişen çocuk ve gençlere pes etmemeleri konusunda destek oldu.

"TÜRKİYE KARAKTERLİ KİŞİ VE ŞAMPİYONLAR KAZANACAK"

Açılışta konuşan Osman Nuri Kabaktepe, "AK Parti, belediyecilikte markadır. Kağıthanemiz de bu markanın en güzel incilerinden biridir. Hem zamanın her vaktinde hem hayatın her alanında olmaya gayret ediyoruz. Tatil başladı. Yazın çocuklarımızın hem sporla olan ilgilerini güçlendirmek hem yaz tatillerini en verimli bir şekilde gelişmeleri hem bedensel hem ruhsal hem fiziksel hem de zihnen gelişimine katkı bulunmak için böyle bir okul açıldı. Belediyemiz de buna öncülük ediyor. 10 binlerce çocuğumuz belki 100 bine yakın çocuğumuz bu yaz spor okullarında hizmet alacaklar. Bu çalışma; ülkemizin geleceği, çocuklarımızın bugünü ve yarını açısından Türkiye'ye çok güzel sporcular, kimlikli karakterli kişiler ve şampiyonlar kazandıracak" açıklamasını yaptı.

"YOĞUN İLGİ OLDU"

Başkan Mevlüt Öztekin de bu eğitimlerin gelecekte ulusal ve uluslararası alanda madalya ve şampiyonluklar getireceğini söyledi. Öztekin, "Okulların kapanmasının hemen ardından yaz okulumuza kayıtlara başladık. Yoğun ilgi oldu. 6 yaşından başlayıp 18 yaşına kadar çocuğa burada eğitim vereceğiz. Çocuklarımız yazı çok güzel geçirmiş olacak. Bugün burada çocuklarımızın spor sevgisini de görmüş olduk. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

EĞİTİMLER

Okulda, yüzme, tenis, badminton, modern ve geleneksel okçuluk, satranç, voleybol, buz pateni, basketbol, futbol, hentbol, taekwondo, karate, güreş, masa tenisi, jimnastik, futsal, atletizm, boks, dart, engelli basketbol ve engelli yüzme eğitimleri verilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel