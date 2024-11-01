Üye Girişi
Haberler

10 Aylık Bebek Üzüme Takılarak Hayatını Kaybetti

10 Aylık Bebek Üzüme Takılarak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da nefes borusuna üzüm kaçan 10 aylık Tuna Eray, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da nefes borusuna üzüm kaçan ve hastanede tedaviye alınan 10 aylık Tuna Eray, hayatını kaybetti.

Olay, 30 Ekim'de saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak'taki bir evde meydana geldi. Necla (27) ile Vedat Eray (32) çiftinin bebekleri Tuna Eray'ın nefes borusuna üzüm kaçtı. Durumu fark eden aile, bebeği, otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların müdahalesiyle üzüm tanesi çıkarılan bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan bebek bugün hayatını kaybetti, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Irak'tan kritik misafir! Bölgeyi kalkındıracak projeyi masaya yatırdılar

 Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
'Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?'

"Öcalan, Kandil'e söz geçirebilir mi?"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilik yaşı değişti mi? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle! Aile Hekimleri maaşı 180 bin lira mı oldu? TBMM'de intihar eden kim? Meclis'te intihar eden adam öldü mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 1 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Kasım günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 23. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Ruben Amorim kimdir? Manchester United'ın yeni hocası Ruben Amorim kimdir 2 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, İkizler, Kova, Oğlak burcu yorumu! 2 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Vergi yüzsüzleri isim sorgulama nasıl yapılır (İSİM – SOY İSİM)? Vergi yüzsüzleri İSİM LİSTESİ 2024! (TAM LİSTE)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.