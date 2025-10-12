10. Alimler Buluşması Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliğince düzenlenen "10. Alimler Buluşması" sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlandı.

Türkiye'nin yanı sıra Moritanya, Mısır, İran, Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Ürdün'den temsilcilerin katılımıyla Selahaddin Eyyubi Külliyesi Konferans Salonu'nda dün başlayan "10. Alimler Buluşması", sonuç bildirgesinin Türkçe, Kürtçe ve Arapça okunmasıyla sona erdi.

Türkçe sonuç bildirgesini okuyan Selim Er, şunları kaydetti:

"Müslüman halklarda İslami kimlik, kavmi kimliğin ve her türlü aidiyetin üzerinde olmalıdır. İnancımız, 'İslam kardeşliğini' tüm kavimler için kucaklayıcı bir şemsiye olarak öne çıkarmıştır. İslam'da aile, insanın huzur ve güven kaynağı, toplumun ise en sağlam temeli olarak kabul edilmiştir. Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi ancak İslam'ın öngördüğü ahlaki ilkeler ve sosyal düzenlemeler ışığında mümkün olabilecektir."

Aile içi iletişimin zayıflamasının, değerler sisteminin erozyona uğramasının, aşırı bireyselleşmenin, tüketim kültürünün dayatılmasının, medya ve dijital kültürün yıkıcı etkilerinin aile yapısını tehdit eden başlıca unsurlar olarak öne çıktığını dile getiren Er, aile değerlerini zedeleyen yayınlara karşı kültürel politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu noktada medyaya büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Er, "Halkın beğenisine ve ilgisine sunulan yayınlar, hızlı bir şekilde yaşanan kültürel ve ahlaki değerlerdeki değişim ve dönüşümlerin toplumun İslami değerleri ve ahlaki beklentileriyle örtüşmelidir. Değerlerimizin korunması için bu konu son derece önem arz etmektedir." diye konuştu.

Er, ebeveynlerin ve çocukların bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Sonuç bildirgesinin okunmasının ardından katılımcılara plaket takdim edildi.