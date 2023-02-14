1 yıllık evli öğretmen ve fizyoterapist çift, depremde yaşamını yitirdi Güncel Haberler GAZİANTEP'te depremde yıkılan binanın enkazında kalan fizyoterapist Fatih Selçuk (28), Konya'da toprağa verilirken, öğretmen eşi Fatma Selçuk'un (27) cenazesi, memleketi Kütahya'ya gönderildi. GAZİANTEP'te depremde yıkılan binanın enkazında kalan fizyoterapist Fatih Selçuk (28), Konya'da toprağa verilirken, öğretmen eşi Fatma Selçuk'un (27) cenazesi, memleketi Kütahya'ya gönderildi. Çiftin 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan, fizyoterapist Fatih Selçuk ve öğretmen eşi Fatma Selçuk, evlerinin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kurtarma ekipleri, çiftin cansız bedenlerine ulaştı. Fatih Selçuk'un cenazesi, memleketi Konya Seydişehir'de Yeni Cami'de kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öğretmen eşi Fatma Selçuk'un cenazesi ise memleketi Kütahya'ya gönderildi. Çiftin 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kütahya Selçuk Fatih Yerel Güncel Haberler

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