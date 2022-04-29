1 yılda ziyarete açılacaktı, bakımsızlıktan yabani ot çıktı

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Yivli Minare'nin avlu kısmı ve çevresinde bulunan eserler, kaderine terk edildi. Avlusunda mezarlar bulunmasının ardından 2020'de etrafı kapatılan bölge, yabani ot ve ağaçlardan neredeyse gözükmüyor.

Tarihi Kaleiçi semtindeki geçmişi 800 yıl öncesine dayanan Yivli Minare'yi her sene yerli ve yabancı binlerce turist ziyaret ediyor. 38 metre yüksekliğindeki minare, Antalya'nın ilk Türk İslam eseri olarak biliniyor. Minare, 2016'da ise UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

Aradan geçen 2 yılda demirlerin kaldırılmadığı alandaki eserlerin üzerinde yabani otlar bitti. Bulunması için çalışmaların başlatıldığı medrese kapısı üzerinde çıkan otlar ise çiçeklendi. Alanda bulunan bazı tarihi eser parçaları, üzerinde 'Antalya Müzesi Lyrboton Kome Kazısı' yazılı plastik kasa içinde duruyor. Alanda çöplerin de olduğu görülüyor.