1 Yaşındaki Bebek Merdivenden Düşerek Hastaneye Kaldırıldı

1 Yaşındaki Bebek Merdivenden Düşerek Hastaneye Kaldırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde 1 yaşındaki K.A, annesi tarafından bebek arabasına konulduktan sonra merdivenden düşerek başını çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken bebek hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek, hastaneye kaldırıldı.

Kavakpınar Mahallesi Güven Geçiti Sokak'taki 4 katlı bir binanın ikinci katında annesinin aşıya götürmek üzere bebek arabasına koyduğu 1 yaşındaki K.A, merdivende düşerek başını çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bebek, Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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