1 Yaşındaki Bebek Merdivenden Düşerek Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde 1 yaşındaki K.A, annesi tarafından bebek arabasına konulduktan sonra merdivenden düşerek başını çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken bebek hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde merdivenden düşen 1 yaşındaki bebek, hastaneye kaldırıldı.
Kavakpınar Mahallesi Güven Geçiti Sokak'taki 4 katlı bir binanın ikinci katında annesinin aşıya götürmek üzere bebek arabasına koyduğu 1 yaşındaki K.A, merdivende düşerek başını çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından bebek, Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel