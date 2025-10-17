Haberler

1. Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Kongresi KKTC'de Başladı

1. Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Kongresi KKTC'de Başladı
Türk dünyasından tıp alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getiren 1. Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladı. Kongrede, tıp alanında işbirliklerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Türk dünyasından tıp alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi hedefleyen 1. Uluslararası Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.

Türkçe Konuşan Ülkeler Tıp Derneği tarafından, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Marmara Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC Sağlık Bakanlığı ve birçok paydaş kurumun desteğiyle düzenlenen kongrenin açılış oturumu İskele kentindeki bir otelde yapıldı.

Kongrenin açılış oturumuna KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden tıp alanında çalışan bilim insanları katıldı.

Açılışta konuşan Dinçyürek, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, tıp alanında Türk dünyasının işbirliklerinin daha ileriye götürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Böyle bir kongrenin ilk toplantısının KKTC'de yapılmasının önemine işaret eden Dinçyürek, "KKTC adına tıp alanında uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Açılış oturumu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın, Türkçenin bilim ve sanat dili olduğunu belirterek, Türk dünyasında bilimsel anlamda ortak bir dil kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Rektör Aydın, Türk dünyasında her alanda olduğu gibi sağlık bilimleri alanında da işbirliğinin geliştiğini dile getirerek, "Türk dünyası olarak KKTC'yi özellikle bilim ve teknoloji alanında güçlendirmemiz gerek." diye konuştu.

Açılış oturumu Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden katılan bilim insanlarının sunumları ile son buldu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
