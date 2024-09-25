1. Uluslararası Siber Diplomasi Konferansı Bakü'de Gerçekleşti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 1. Uluslararası Siber Diplomasi Konferansı gerçekleştirildi.

Azerbaycan Özel İletişim ve Bilgi Güvenliği Devlet Servisince düzenlenen konferansta dünyanın farklı ülkelerinden gelen yetkili ve uzmanlar, bilgi güvenliğinde diplomasinin rolünü müzakere etti.

Azerbaycan Özel İletişim ve Bilgi Güvenliği Devlet Servisi Başkanı İlgar Musayev, içinde bulundukları zamanın, diplomasi ve teknoloji alanlarının birbirine yakınlaştığı önemli bir dönem olduğunu söyledi.

Musayev, siber diplomasinin ortaya çıkışının uluslararası ilişkileri yeniden şekillendirdiğini ve benzeri görülmemiş fırsatlar yarattığını belirtti.

İlgili yetkili ve uzmanları Bakü'de bir araya getirerek siber güvenlik alanında uluslararası işbirliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Musayev, şunları kaydetti:

"Siber tehditlerle mücadele etmek, dijital altyapımızı güçlendirmek, dijital alanda bireylerin haklarını ve kişisel bilgilerini korumak için birlikte etkili çözümler bulabileceğimize inanıyoruz. İşbirliği önemlidir çünkü hiçbir ülke bu zorlukların üstesinden tek başına gelemez. Siber tehditler sınır tanımıyor ve bir siber saldırının etkisi, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın dünya çapında hissedilebiliyor. Bu nedenle işbirliğimizi güçlendirmek, en iyi uygulamaları paylaşmak ve siber dünyada nasıl sorumlu davranılacağı konusunda ortak bir anlayış oluşturmak önemlidir."