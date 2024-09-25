Üye Girişi
Haberler

1. Uluslararası Siber Diplomasi Konferansı Bakü'de Gerçekleşti

1. Uluslararası Siber Diplomasi Konferansı Bakü'de Gerçekleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 1. Uluslararası Siber Diplomasi Konferansı'nda, bilgi güvenliğinde diplomasinin rolü ve siber tehditlerle mücadele konuları tartışıldı. Konferansta uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 1. Uluslararası Siber Diplomasi Konferansı gerçekleştirildi.

Azerbaycan Özel İletişim ve Bilgi Güvenliği Devlet Servisince düzenlenen konferansta dünyanın farklı ülkelerinden gelen yetkili ve uzmanlar, bilgi güvenliğinde diplomasinin rolünü müzakere etti.

Azerbaycan Özel İletişim ve Bilgi Güvenliği Devlet Servisi Başkanı İlgar Musayev, içinde bulundukları zamanın, diplomasi ve teknoloji alanlarının birbirine yakınlaştığı önemli bir dönem olduğunu söyledi.

Musayev, siber diplomasinin ortaya çıkışının uluslararası ilişkileri yeniden şekillendirdiğini ve benzeri görülmemiş fırsatlar yarattığını belirtti.

İlgili yetkili ve uzmanları Bakü'de bir araya getirerek siber güvenlik alanında uluslararası işbirliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Musayev, şunları kaydetti:

"Siber tehditlerle mücadele etmek, dijital altyapımızı güçlendirmek, dijital alanda bireylerin haklarını ve kişisel bilgilerini korumak için birlikte etkili çözümler bulabileceğimize inanıyoruz. İşbirliği önemlidir çünkü hiçbir ülke bu zorlukların üstesinden tek başına gelemez. Siber tehditler sınır tanımıyor ve bir siber saldırının etkisi, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın dünya çapında hissedilebiliyor. Bu nedenle işbirliğimizi güçlendirmek, en iyi uygulamaları paylaşmak ve siber dünyada nasıl sorumlu davranılacağı konusunda ortak bir anlayış oluşturmak önemlidir."

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Uluslararası İlişkiler Azerbaycan Diplomasi Teknoloji Politika Güncel Bakü

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma

 Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar
Aracında kaçak ürünler yakalanmıştı! CHP'li vekilin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Aracında kaçak ürünler yakalanmıştı! CHP'li vekilin yeni görüntüleri ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yiğit Bulut İsrail iddiası ne? Yiğit Bulut ne dedi? Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? THY ucuz bilet kampanyası nedir, şartları ne? Varane futbolu bıraktı mı? Raphael Varane neden futbolu bıraktı? 25-26 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? PAOK 7 numara kim? Konstantelias kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 25-26 Eylül İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ajax Beşiktaş maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var? Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Eylül Seyhan, Ceyhan, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 25-26 Eylül Selçuklu, Ereğli, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı muhtemel 11'i ne, kadroda kimler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });