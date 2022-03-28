1.Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi Başarıyla Tamamlandı

BATMAN (Bültenler) - 24 Mart 2022 tarihinde başlayan ve 2 gün süren kongre bünyesinde kalkınma ajansları özel oturumu ile birlikte 8 oturum gerçekleşti.

1.Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresinde alanında uzman bilim insanları tecrübe ve bilgilerini paylaştı. 36 bilim insanının online olarak bildiri sunduğu kongrede toplam 47 bildiri bilim dünyasına kazandırıldı.

Bölgeler arası farklılıkların azaltılması için bölgesel kalkınmanın büyük önem taşıdığına vurgu yapılan kongrede bölgesel kalkınma ajansları, bölgesel kalkınma politikaları, sürdürülebilir kalkınma ve enerji konuları ön plana çıktı.

Kongre sonrası bir değerlendirme yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Üniversitesi ev sahipliğinde uluslararası bir kongreyi daha başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve Batman'ın artık ulusal, uluslararası kongre ve sempozyumlara daha fazla ev sahipliği yapacağını dile getirdi. Batman'da bölgenin iç potansiyelini, sorunlarını ve çözüm önerilerini akademisyenler, araştırmacılar ve karar vericilerle birlikte gündeme alarak uluslararası nitelikli çalışmalarla hem üniversitemize hem bölgemize hem de ülkemizin gelişimine katkı sağlamaktan ve ulusal kalkınma için yerelden bir kıvılcım yakmaya çalıştıklarını kaydeden Rektör Demir, kongrenin hazırlanmasında ve gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bültenler / Güncel