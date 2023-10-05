"1. Uluslararası Apiterapi Kongresi" katılımcıları Yığılca'da ziyarette bulundu

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Apiterapi Kongresi"ne katılan heyet, Yığılca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Apiterapi Kongresi"ne katılan heyet, Yığılca ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kongre heyeti, Sarıkaya Mağarası ile Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'ni (DAGEM) ziyaret etti.

Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol ile de bir araya gelen heyet, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Heyet, kaymakamlık salonunda DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu başkanlığında kongre değerlendirme toplantısı da düzenledi.

Düzce'de 2-4 Ekim'de gerçekleşen kongreye 15 ülke ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden katılan bilim insanları, 3 gün boyunca uluslararası işbirliklerine ve arıcılığın gelişimine katkı sunmak amacıyla çeşitli sunumlar yapmıştı.