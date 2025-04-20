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1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi Trabzon'da Devam Ediyor

1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi Trabzon'da Devam Ediyor
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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen kongrede, 'Bilim ve Teknolojinin Zirvesinde Beyin, Kuantum ve Yapay Zeka ile İstikbali İnşa Etmek' konulu panel yapıldı. Panelde bilim insanlarının topluma katkısı vurgulandı.

Trabzon'da "1. Ulusal Nörobilim ve Yapay Zeka Tıp Öğrenci Kongresi" devam etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki kongrede, "Bilim ve Teknolojinin Zirvesinde Beyin, Kuantum ve Yapay Zeka ile İstikbali İnşa Etmek" konulu panel düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Ahmet Ayar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın katıldı.

Bilimle uğraşan insanların unutulmadığını ifade eden Prof. Dr. Aydın "Bilim sihirdir, bilimin sihrini hisseden bilimden kendini alamaz." dedi.

Aydın, insanların hayata geliş sebebinin hayata katkı sağlamak olduğunu dile getirerek, insanların hem dini hem de bilimsel anlamda kendilerini geliştirmesi tavsiyesinde bulundu.

Ayar da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Türk halkının kaliteli güvenli ve etkin ilaca erişmesi için bilimi faydalı kullanan, bilime göre karar veren bir kurum olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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