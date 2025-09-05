'1. Türk-Arap Festivali' İstanbul'da başladı

Bu yıl ilki gerçekleştirilen Türk ve Arap kültürleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan "Türk-Arap Festivali" Dreampark İstanbul'da başladı.

Türk-Arap Derneği Başkanı Metin Turan, festival hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap Kadınlar Birliği ve Türk-Arap Sanat Evi olarak çeşitli etkinliklere imza attıklarını söyledi.

Turan, özellikle kadınların el sanatları alanındaki ürünlerinin satışını yaparak onlara destek olduklarını belirterek, "Bunun yanı sıra Helal Expo gibi çeşitli fuarlara katıldık. Bütün bu sürecin sonunda daha profesyonel bir festival düzenlemeye karar verdik. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimizin kalıcı olmasını ve önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam etmesini istiyoruz." dedi.

Festival kapsamında "Türk-Arap Müzik Evi" oluşumunu hayata geçirdiklerini kaydeden Turan, "Müzik evimizin ilk konseri bugün olacak. Bu vesileyle önemli sanatçılarımız da burada gönüllü olarak sahne alacak. Onların gönüllü olarak bize destek vermelerinin tek sebebi bu güzel oluşumun yanında olduklarını ifade etmek. İnşallah onların bu içten destekleri, festivale katılan herkes iyi gelecek." ifadelerini kullandı.

Turan, festivalde Mısır, Sudan, Suriye, Cezayir, Fas, Filistin gibi ülkelerin stantlarının da yer alacağını dile getirerek, şunları aktardı:

"Festivaldeki en büyük amaçlarımızdan birisi, Türkiye'de yaşayan ve zor durumda olan kadınlarımıza destek olmak. Türkiye'de çok sayıda Arap topluluklar ve onların dernekleri var. O dernekleri bir çatı altında buluşturmayı çok önemsiyoruz. Festivalimizin en büyük amacı da Türkler ile Arapları bir araya getirerek varolan ilişkilerini daha da pekiştirmek. Mısır'dan Sudan'a kadar birçok ülkeden yerel eşyalar sergileniyor. Bu eşyaların satışından elde edilecek gelirlerle ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlıyoruz."

Turan, festival kapsamında önemli sanatçıların da sahne alacağını ifade etti.

"Amacımız Filistin ile ilgili oluşturulan duyarlılığı daha da büyütmek"

Turan, festivaldeki önemli temalardan birinin de Filistin olduğunun altını çizerek, "Bildiğiniz gibi Gazze'deki soykırım devam ediyor. Orada büyük ve orantısız bir savaş var. Biz burada Gazze'yi unutmadık. Filistin dernekleri hazırladıkları stantlarla Gazze'de yaşanan dramı bir kez daha gözler önüne serecek. Burada Filistin Vakfı'nın bir tır projesi var. Amacımız Filistin ile ilgili oluşturulan duyarlılığı daha da büyütmek." değerlendirmesinde bulundu.

Festivalde Filistinli derneklerin çatı federasyonu olan Filistin Dayanışma Derneği'nin de (FİDDER) yer aldığını hatırlatan Turan, şunları aktardı:

"Dernek bünyesindeki arkadaşlarımız çeşitli sergiler hazırladı. Burada İsrail hapishanelerinde yaşanan dramları anlatan çalışmalar var. Filistin'de yaşanan zulmü anlatan eşyalar, ürünler stantlarda sergilenecek. Elde edilecek gelirleri de Gazze'ye göndermek istiyoruz. Ayrıca hazırlanan videolarla birlikte Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı dramı unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Kalbimiz Filistin'le birlikte."

"Stantlarda sergilediğimiz resimler ve fotoğraflar Gazze'nin halini gösteriyor"

FİDDER Esenyurt Şube Başkanı İssem Salah ise Gazze'de büyük bir soykırım yaşanmaya devam ettiğini belirterek, "Biz Gazze'de yaşananları bir kez daha herkese hatırlatmak istedik. Stantlarda sergilediğimiz resimler ve fotoğraflar Gazze'nin halini tam olarak ne olduğunu gösteriyor. Hapishanelerde zulüm altında olanlar var. Filistin'de şu anda yaklaşık 10 bin kişi haksız yere İsrail hapishanelerinde tutuklu durumda." diye konuştu.

Salah, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünün altını çizerek, şöyle devam etti:

"Resmi rakamlarla 70 binin üzerinden insan İsrail'in işgaliyle hayatlarını kaybetti, bunların 20 bini de çocuktu. Gördüğünüz gibi burada mescitler, evler, hastaneler, ambulanslar var. İsrail hiçbir ayrım gözetmeksizin her şeyi bombalıyor ve yok ediyor. Artık Gazze'de hiçbir şey kalmadı. Bu yüzden herkesin acil bir şekilde Gazze'ye bağışta ve yardımda bulunmasını istiyoruz."

Festival hakkında

"1. Türk-Arap Festivali"nde, Arap müziğinin önemli temsilcileri sahne alacak.

Konserlerin yanı sıra Arap ülkeleri tanıtım stantları, Arap lezzetleri, Arap Kadınlar Birliği'nin el emekleri ürünleri, halk dansları, kültürel gösteriler ve sürpriz etkinliklerle Arap rüzgarı gün boyu festival alanında seyirciyle bulaşacak.

Festivalde İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlere yer verilecek.

Yaşanan soykırımı anlatan tiyatro oyunları seyirciyle buluşurken, FİDDER tarafından, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla bir sergi açılacak.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını gözler önüne seren yapımların izleyiciyle bulaşacak festivalde ayrıca Filistin temalı ürünler satışından elde edilen gelir Gazze'ye gönderilecek ve Filistin Vakfı'na ait Mescid-i Aksa maketinin yer aldığı "Minia Kudüs" tırı festivalde ziyarete açılacak.

Festival, 7 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.