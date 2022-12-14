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1 ton kaçak midye ile yakalanan 2 kişiye 148 bin lira ceza

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1 ton kaçak midye ile yakalanan 2 kişiye 148 bin lira ceza

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, 32 çuval içerisinde 1 ton kaçak toplanan midye ile yakalanan 2 şüpheliye 148 bin 607 lira idari para cezası uygulandı.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, 32 çuval içerisinde 1 ton kaçak toplanan midye ile yakalanan 2 şüpheliye 148 bin 607 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez ilçesi Dalyan Gölü mevkisinde M.D. ve R.Z.'ye ait tekne ile çevresinde arama yaptı. Ekipler 32 çuval içerisinde 1 ton kaçak toplanan midye ele geçirdi. Yunanistan'a götürülmek istenen midyeler ile tekneye el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri sonrası M.D. ile R.Z.'ye 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan toplam 148 bin 607 lira idari para cezası kesildi. Ele geçirilen midyeler ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nden denize bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Enez Güncel Haberler

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