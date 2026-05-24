Haberler

Gaziantep'te 1 Ton 100 Kilo Ağırlığındaki Kurbanlık Boğa 500 Bin TL'ye Satışa Çıkarıldı

Gaziantep'te 1 Ton 100 Kilo Ağırlığındaki Kurbanlık Boğa 500 Bin TL'ye Satışa Çıkarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde besici Hasan İyikesici, 'Efe' adını verdiği 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğayı 500 bin TL'den satışa çıkardı. Geçen yılın şampiyonu 'Fıstık'ın oğlu olan Efe, özel yemlerle besleniyor.

GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde besici Hasan İyikesici, 'Efe' adını verdiği 1 ton 100 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğayı 500 bin TL'den satışa çıkardı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Gaziantep genelinde kurbanlıklar da görücüye çıkmaya başladı. Oğuzeli ilçesinde besici Hasan İyikesici, 'Efe' adını verdiği 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki kurbanlık boğayı 500 bin liradan satışa çıkardı. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda satılan 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki 'Fıstık' ismi verilen boğanın yavrusu olan 'Efe' alıcısını beklerken, besici Hasan İyikesici 'Efe'nin simental ırkı olduğunu ve 2,5 yaşında 1 ton 100 kilograma ulaştığını söyledi.

'EFE'NİN BABASI DA GEÇEN YIL AĞIRLIĞIYLA ŞAMPİYONDU'

İyikesici, 1 ton 100 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğanın 500 bin TL değerle satışa sunulduğunu ifade ederek, Efe'nin tüm bakımlarını kendi elleriyle yaptığını ve özel besi yemleri ile beslediğini söyledi.

Hasan İyikesici, "Kurbanlık boğamızın ismi Efe ve yaklaşık 1 ton 100 kilogram ağırlığında. Kurbanda bölgemizin ağırlık şampiyonu olan Fıstık ismini verdiğimiz boğanın oğlu Efe. Efe, Kurban Bayramı için alıcılarını bekliyor. Efe'nin kardeşleri de var gelecek bayrama da onlar satışa çıkacak. Efe'ye fiyat olarak 500 bin lira istiyoruz. Efe 2,5 yaşında. Kendi çiftliğimizde doğdu. Tüm bakımlarını kendi elimle yaptım. Çiftliğimizin gözdesi olan bir hayvan ve tonluk kurbanlık oldu" dedi.

'GÜNLÜK 20 KİLOGRAM YEM TÜKETİYOR'

Kurban Bayramı'na sayılı gün kaldığı için alıcılarının acele etmesi gerektiğini söyleyen İyikesici, "Çiftliğimizde yaklaşık 300'e yakın hayvanımız var. Efe çiftliğimizin en bakımlı ve en ağır hayvanı. Özel bakım isteyen bir tür. Kendi kategorisinde ırkından dolayı özel yemlerle besliyoruz kendisini. Irkı simental. Şu anda alıcısını bekliyoruz. Görüştüğümüz bir alıcımız var. Eğer satamaz isek gelecek yıl 1,5 tona ulaştırmayı hedefliyoruz ağırlıkta" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Özgür Özel'den vekillerin 'Yeni parti kuralım' teklifine sert yanıt

Özel "Yeni parti kuralım" teklifi yapan vekile bakın ne yanıt vermiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor'dan tarihi transfer: 4 yıl sonra ilk kez yabancı oyuncuya imza attırabildiler

İmzayı attı! Süper Lig'in eski şampiyonundan tarihi transfer
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere sert tepki

Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere fena patladı
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti

Görenler bir daha baktı: Meral Akşener’in yeni imajı dikkat çekti

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi

Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji 21 il için alarm verdi
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı

Burnumuzun dibinde gece yarısı saldırısı: O üs 4 roketle vuruldu