1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Şile Limanında Kutlandı
Güncel Haberler
Şile Limanı'nda düzenlenen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenine Şile Kaymakamı, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı. Konuşmalarda denizlerin önemi vurgulandı ve deniz şehitleri için çelenk bırakıldı. Yüzme yarışları da düzenlendi.
Şile Kaymakamlığı, Liman Başkanlığı ve Şile Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı töreni 1 dakikalık saygı duruşu ile ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kutlamalara, Şile Kaymakamı Sayın Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Mehmet Sutaşır, Şile Belediye Başkan İlhan Ocaklı, Kamu Kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya'da, "Bayram olarak kutladığımız bugün Türk Denizciliğinin gelişmesinde, gelişerek büyümesinde ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bu günlere ulaşmasında çok önemli bir adım olmuştur. Sahip olduğumuz 8600 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridi ve 3 tarafı denizlerle çevrili bu cennet vatanda denizlerimizin kıymetini en iyi şekilde bilecek ve çevre bilinci ile onları en iyi şekilde muhafaza edeceğiz. Onları koruyarak gelecek nesillere armağan edeceğiz. Herkesin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun" dedi.Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise, "Mavi vatan üzerinde bağımsızlığımızın tescili olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutluyorum. Ege'yi, Akdeniz'i, Karadeniz'i bize mavi vatan eden tüm büyüklerimizi, Denizlerdeki egemenliğimizi tescilleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm deniz şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından ilçe protokolü limanda bulunan teknelerle denize açılarak, deniz şehitleri için mavi sulara çelenk bıraktı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yüzme yarışı için İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen ve farklı yarışlarda derece yapan yüzücüler büyük bir mücadele verdi. Kabotaj bayramı kapsamında düzenlenen yüzme yarışlarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Program ödül töreninin ardından sona erdi.