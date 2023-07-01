1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Şile Limanında Kutlandı

Şile Kaymakamlığı, Liman Başkanlığı ve Şile Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı töreni 1 dakikalık saygı duruşu ile ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kutlamalara, Şile Kaymakamı Sayın Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Mehmet Sutaşır, Şile Belediye Başkan İlhan Ocaklı, Kamu Kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya'da, "Bayram olarak kutladığımız bugün Türk Denizciliğinin gelişmesinde, gelişerek büyümesinde ve Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bu günlere ulaşmasında çok önemli bir adım olmuştur. Sahip olduğumuz 8600 kilometre uzunluğundaki kıyı şeridi ve 3 tarafı denizlerle çevrili bu cennet vatanda denizlerimizin kıymetini en iyi şekilde bilecek ve çevre bilinci ile onları en iyi şekilde muhafaza edeceğiz. Onları koruyarak gelecek nesillere armağan edeceğiz. Herkesin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel