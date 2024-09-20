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1 PKK'lı Terörist Başkale'deki Hudut Karakoluna Teslim Oldu

1 PKK'lı Terörist Başkale'deki Hudut Karakoluna Teslim Oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Başkale'de bir PKK'lı teröristin karakola teslim olduğunu ve terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 PKK'lı teröristin Başkale'de bulunan hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Başkale'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Terör PKK

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