1 PKK'lı Terörist Başkale'deki Hudut Karakoluna Teslim Oldu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 PKK'lı teröristin Başkale'de bulunan hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Başkale'deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.