1. Ordu Komutanı Korgeneral Yeni, Kırklareli Valisi Ekici'yi ziyaret etti 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti. 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti. Vali Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ile Korgeneral Yeni'yi Valilik binası önünde karşıladı. Ardından Valilik Anı Defteri'ni imzalayan Yeni, Vali Ekici ile makamında bir süre sohbet etti. Korgeneral Yeni, ziyarette Ekici'ye görevinde başlarılar diledi. Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni'ye ziyaretinde 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan da eşlik etti. AA / Ufuk Ertop - Güncel Birol Ekici Kırklareli Piyade Ordu Güncel Haberler

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