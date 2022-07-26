1. Ordu Komutanı Korgeneral Yeni, Kırklareli Valisi Ekici'yi ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

1. Ordu Komutanı Korgeneral Yeni, Kırklareli Valisi Ekici'yi ziyaret etti

AA - Ufuk Ertop - Güncel
 - Güncelleme:
1. Ordu Komutanı Korgeneral Yeni, Kırklareli Valisi Ekici'yi ziyaret etti

1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kırklareli Valisi Birol Ekici'yi ziyaret etti.

Vali Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran ile Korgeneral Yeni'yi Valilik binası önünde karşıladı.

Ardından Valilik Anı Defteri'ni imzalayan Yeni, Vali Ekici ile makamında bir süre sohbet etti.

Korgeneral Yeni, ziyarette Ekici'ye görevinde başlarılar diledi.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeni'ye ziyaretinde 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan da eşlik etti.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Birol Ekici Kırklareli Piyade Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title