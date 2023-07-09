1 Milyon TL Değerindeki Döviz Çalındı, Hırsızlar Yakalandı

İçinde 1 Milyon liralık döviz bulunan çelik kasayı böyle çaldılar

Çelik kasa hırsızları yakalandı

İSTANBUL - Sultangazi'de içerisinde 1 milyon TL değerinde döviz bulunan kasayı çalan 2 kişi yakalandı. Kasanın çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de bir iş yerinde 23 Mayıs 2023 tarihinde, 1 Milyon Lira değerinde döviz bulunan çelik kasasını çalan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fatih ve Kağıthane'de yakalandı. Yapılan çalışmalarda, araç ile olay yerine gelen yüzleri kapalı 4 şahsın konuyu gerçekleştirdiği anlaşıldı. Devam eden çalışmalarda olayda kullanılan Sarıyer'de çalıntı belirlenen araç Eyüpsultan'da terk edilmiş şekilde bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Fatih ve Kağıthane'de yapılan operasyonlarda şüpheliler, 25 suç kaydı bulunan Cavit B.ve 2 suç kaydı olan Ahmet Y. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, çelik kasanın çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.