1 milyon öğrenci yaz okullarında

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, bu yaz ilk kez öğrencilere yönelik dört farklı alanda yaz okulları açtı. Bilim, sanat, matematik ve yabancı dil eğitimlerinin yer aldığı okullarda, 1 milyon öğrenci eğitim görüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yaz okulları ile bir yandan öğrencilerin yaz aylarında verimli ve nitelikli zaman geçirmeleri sağlanırken diğer yandan Covid-19 süresince oluşan öğrenme kayıpları telafi ediliyor. Matematik yaz okulları, Türkiye genelinde 16 bin 294 kursta, 414 bin 731 öğrenciyle başlatıldı. Öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri için yaz okullarındaki eğitim programı, eğlenceli etkinlikler ve yaşantıya dayalı öğrenme süreçleri ile planlandı. İngilizce yaz okulları ise Türkiye genelinde 11 bin 566 kursta, 327 bin 104 öğrenciyle başladı. İlk kez açılan matematik ve İngilizce yaz okullarında ülke genelinde toplam 27 bin 860 kursta 741 bin 835 öğrenci eğitim görüyor.

55 FARKLI ATÖLYE

Bu yıl ilk kez tüm öğrencilere açılan Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin yaz okullarında da 55 farklı atölyede etkinlikler hazırlandı. Yaratıcı yazarlık, akıl oyunları, müzik, düşünme eğitimi, erdem atölyesi, görsel sanatlar, havacılık, uzay, modern fizik, robotik gibi alanlarda atölyeler öğrencilerle buluşuyor.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 4 alanda yaz okulunu tüm öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Bilim ve sanat başlığı altında 2 yaz okulu açtık. Aynı zamanda matematik seferberliği kapsamında da yaz okulu açtık. Burada 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa öğrencilerimizin yararlanabileceği şekilde bir dizayn yaptık. Bir de İngilizce ile ilgili 81 ilimiz ve 922 ilçemizde yaz okulları açtık. Burada da aynı matematik seferberliğinde olduğu gibi 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa tüm öğrencilerimizi yaz okuluna kabul ettik. Hem bilim sanat merkezlerinin bilim ve sanat yaz okullarında hem de matematik ve İngilizce yaz okullarında yaklaşık 1 milyon öğrencimiz eğitim alıyor dedi.

Bakan Özer, yaz okulları tamamlandığında sürecin değerlendirileceğini ve uygulamanın gelecek eğitim öğretim yılından sonra kapsamı genişletilerek devam edeceğini belirtti.