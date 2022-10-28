1 milyon lira değerindeki tarihi eserleri satmak isterken yakalandı

ANKARA'da, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan Ç.Ç.'nin yaklaşık 1 milyon TL değerindeki tarihi eserleri piyasaya sürmek için müşteri aradığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik, 26 Ekim'de, Etimesgut ve Güdül ilçelerinde 2 operasyon düzenledi. Etimesgut ilçesinde yaşayan Ç.Ç.'nin yaklaşık 1 milyon TL değerindeki tarihi eserleri piyasaya sürmek için müşteri aradığı belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda Ç.Ç., tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında 20 sikke, 2 bileklik, 6 yüzük ve 3 tarihi obje ele geçirildi.