Haberler

1 Milyar 300 Milyon Liralık Suç Geliri İçin 60 Şüpheli Gözaltında

1 Milyar 300 Milyon Liralık Suç Geliri İçin 60 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Laleli'de yürütülen operasyonda pos cihazlarıyla hayali işlemlerle suç geliri elde eden 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Elde edilen suç gelirlerinin aklanması için yapılan işlemler detaylandırıldı.

FATİH Laleli'de pos cihazıyla hayali işlemle 1 milyar 300 milyon liralık suç geliri elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik 2'nci dalga operasyonda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 255 taşınmaza ise el konuldu. Elde edilen paraların fatura düzenleme ve yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tefecilik', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada şüphelilerin, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları, bu yöntemle 47 milyar TL'nin üzerinde işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi. Alınan komisyonlarla 1 milyar 300 milyon TL'nin üzerinde suç geliri elde edildiği, elde edilen paraların fatura düzenleme ve yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

İŞ YERLERİ VE EVLERDE ARAMA YAPILDI

Operasyonda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, iş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda suçta kullanılan dijital materyaller ve belge niteliğindeki delillere el konuldu. Ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?

Kendisini yuhalatan isme çok kızdı: Böyle rezillik olur mu?
Güllü'nün ölümünde merak edilen nihai rapor açıklandı

Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Ülker'den Londra iddiasına yanıt: Anamın evinde oturuyorum

Türkiye en zengin iş insanından olay itiraf! Bakın nerede oturuyormuş
Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu

Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.