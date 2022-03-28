"1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı"nda Mardin tanıtıldı

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ), Diyarbakır'da bu yıl ilki düzenlenen "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı"nda açtığı stantta kentin yöresel lezzetlerini tanıttı.

MAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mezopotamya'nın tarih, kültür, doğa, yaban hayatı ve lezzetleriyle öne çıkması, turizm destinasyonu olarak benimsenmesi amacıyla düzenlenen fuarda, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından Mardin mutfağının eşsiz lezzetleri ziyaretçilere tanıtıldı.

Fuarda MAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhat Harman, Mezopotamya İnanç Turizmi panelinde sunum gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin'in Mezopotamya'dan Anadolu'ya açılan ticaret yolları üzerinde olması nedeniyle birçok medeniyetin odağında yer aldığını belirtti.

Özcoşar, MAÜ'nün bölgede somut kültürel varlıklar ile turizme katkı sağlayacak çalışmalar yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da düzenlenen fuarda üniversite olarak yer aldık. Turizm Fakültemizde şu an 500'ü aşkın öğrencimiz var. Hem Mardin'in hem Mezopotamya bölgesinin hem de ülkemizin turizm sektöründe kalifiyeli eleman ihtiyacını karşılayabilecek bir fakülte konumundayız. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde gastronomi yarışmalarında şampiyonluklar elde eden öğrencilerimiz Mardin mutfağının yöresel lezzetlerini ziyaretçilere tanıttı. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum."