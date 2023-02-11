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1 metre karda depremzedeleri helikopterle böyle kurtardılar

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1 metre karda depremzedeleri helikopterle böyle kurtardılar 10 köylü, 1 metreyi bulan karda bata çıka depremzedeleri 112 ambulansına taşıdı Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından devlet tüm imkanlarını seferber ederken, karlı yollar geçit vermediği için yaralı halde yardım bekleyen...

1 metre karda depremzedeleri helikopterle böyle kurtardılar

10 köylü, 1 metreyi bulan karda bata çıka depremzedeleri 112 ambulansına taşıdı

ADIYAMAN - Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından devlet tüm imkanlarını seferber ederken, karlı yollar geçit vermediği için yaralı halde yardım bekleyen 35 ve 85 yaşındaki iki depremzede 112 ambulans helikopteri ile hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'a 20 kilometre mesafedeki dağ köyü Kuyucak da depremden etkilendi. Deprem enkazından köylülerin yardımıyla çıkarılan iki kadın için 112 acil servisinden yardım istendi. Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri hava şartlarının geçit vermediği köye güçlükle inerek 10 köylünün yardımıyla taşınan iki depremzede kadını aldı. İki yaralı kadın Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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