1 Mayıs Tatilinde Yabancı Ülkelere Giden Çinli Turist Sayısında Büyük Artış Görüldü

İtalya'nın başkenti Roma'daki Kolezyum'da fotoğraf çektiren Çinli turist, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Ocak ayının sonlarında kutlanan 7 günlük Bahar Festivali'nden sonraki ilk uzun tatil olan İşçi Bayramı tatili sırasında yurtdışına giden Çinlilerin sayısında büyük artış görüldü.

Beş günlük tatil, Çin'in en yoğun turizm sezonlarından biri olarak görülüyor. Çin'de seyahati dört gözle bekleyen vatandaşlar, tatilin ilk günü olan 29 Nisan'dan haftalar önce yurtdışı seyahatlerini planlamaya başladı.

Çinli seyahat acentesi Trip.com Grubu'nun verilerine göre Nisan ayının başları itibarıyla Çin ana karasında bu tatile yönelik yurtdışı seyahat rezervasyonları, geçen yılın aynı dönemine göre 18 kat artış gösterdi.

Yurtdışı grup seyahati piyasası, 2020'nin başlarında Kovid-19 pandemisi nedeniyle durmuştu. Çin'in bu Şubat ayında yurtdışı grup turlarını yeniden başlatmasından bu yana seyahat acenteleri turistlerin bastırılmış seyahat arzularından doğan taleplerle başa çıkmaya çalışıyor.

Shanghai merkezli seyahat acentesi Spring Tour, geçen hafta tüm tatil boyunca devam edecek İspanya, Portekiz, İran ve Rusya turları başlattı.

Alibaba'nın seyahat şirketi Fliggy'nin verilerine göre tatil sırasında yurtdışı seyahatlerine yönelik siparişler, bu yılın Bahar Festivali'yle karşılaştırıldığında yüzde 200 artarken Hong Kong, Tayland, Japonya ve Malezya önde gelen seyahat noktaları olarak öne çıktı.

Yurtdışındaki işletmeler de uluslararası seyahat piyasasına muazzam katkıları olan Çinli turistleri memnuniyetle karşıladı.

İtalya'nın lüks markalar temsilcisi Altagamma'nın genel müdürü Stefania Lazzaroni, "İtalya'daki lüks alışverişlerin yüzde 60'ı ile Avrupa'daki lüks alışverişlerin yüzde 50'si uluslararası yolcular tarafından yapılıyor. Bu ürünleri alan müşterilerin çoğu ise Çinli" dedi.

İtalya'nın tanınmış kahve üreticisi Illycaffe'nin iletişim sorumlusu Violante Avogadro, "Yaklaşık üç yıldır Çinlileri özlüyor ve burayı tekrar ziyaret etmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Çinli turistler olmayınca dünyanın biraz boş göründüğünü söyleyen Avogadro, tüm Avrupa'daki işletmelerin, Çinlilerin dönüşünden heyecan duyduğuna inanıyor.

Yurtdışı turizmdeki canlanma, havacılık sektörünün de toparlanmasına destek oluyor.

25 Nisan'dan bu yana Çin Güney Havayolları, Çin'in güneyindeki Guangzhou'dan Paris'e direkt uçuşlarını haftada tek gidiş dönüşten haftada iki gidiş dönüşe çıkardı.

Şirket, tatil sırasında Guangzhou'dan Bali, Sabah ve Chiang Mai gibi Güneydoğu Asya'nın turizm merkezlerine hat açtı ve Singapur ile Bangkok'a olan uçuş sayısını artırdı.

Çin Turizm Akademisi Başkanı Dai Bin, Çin'in yurtdışı turizm piyasasının, 2023 boyunca devam eden hızlı bir toparlanma yaşayacağını söyledi.