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1 Mayıs'ta Taksim Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

1 Mayıs'ta Taksim Yürüyüşüne Polis Müdahalesi
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen yurttaşlara polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar arasında basın mensuplarına da müdahale edildi.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen yurttaşlara polis müdahale etti. Polis, yurttaşları ablukaya alıp plastik kelepçeyle tek tek gözaltı aracına götürürken, gazetecilerin de görüntü almasını engellemeye çalıştı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güvenlik önlemleri kapsamında Taksim'e çıkan yollar sabah saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Saat 10.00 sıralarında Halkın Kurtuluş Partisi'den (HKP) bir grup yurttaş Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinden Taksim'e çıkmaya çalıştı.

Basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştılar

Barbaros Bulvarı üzerinde kurduğu barikatı zorlayan gruba polis müdahale etti. Grubu ablukaya alan polisler, basın mensuplarının önüne set çekerek görüntü almasını engellemeye çalıştı. Gruptakilere plastik kelepçe takan polis tek tek gözaltı aracına götürdü.

Gözaltı aracı ayrıldıktan kısa bir süre sonra ara sokaktan HKP'li bir grup daha Taksim'e yürümek istedi. Polis ekipleri yine grubun etrafını sardı ve gözaltına alarak alandan götürdü.

Kaynak: ANKA / Güncel
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