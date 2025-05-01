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1 Mayıs'ta Taksim Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

1 Mayıs'ta Taksim Yürüyüşüne Polis Müdahalesi
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. Bazı kişiler gözaltına alındı ve Taksim çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli noktalardan Taksim'e gitmek isteyen gruplara polis müdahalesi sırasında bazı kişiler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Taksim Meydanı çevresi, İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar ve caddeler ile kentin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e yürümek isteyen gruptakileri polis engelledi.

Mecidiyeköy'de toplanarak Taksim'e gitmek isteyen, aralarında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da yer aldığı gruba polis izin vermedi.

Polisin uyarılarına rağmen yürümekte ısrar eden bazı kişiler gözaltına alındı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup, taşıdıkları çeşitli pankartlar ve flamalarla sloganlar atarak Beşiktaş'ın ara sokaklarından Barbaros Bulvarı'na çıkmak istedi.

Çevik kuvvet ekipleri, bulvara çıkışlarına izin vermediği gruba müdahalede bulundu. Bu sırada taşkınlık yapan bazı kişiler gözaltına alınırken, ara sokaklardan bulvara çıkarak Taksim'e yürümek isteyen gruba da izin verilmedi.

Gözaltına alınanlar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
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