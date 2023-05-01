1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda sendika üyeleri çelenk bıraktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çeşitli sendika üyeleri gelerek Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı ve basın açıklaması yaptı.

Gökçe KARAKÖSE, Mikail BIYIKLI, Ömer HASAR, Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, ( DHA)- SENDİKA üyeleri, Taksim Meydanı'na çelenk bırakmak için gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan sendika üyeleri basın açıklaması yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim Meydan'a çeşitli sendika üyeleri gelmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN), Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Hemşireler ve Tüm Sağlık Personelleri Sendikası (HEP-SEN) Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Sendika başkanları çelenk bıraktıktan basın açıklaması yaptı.

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Sendikanın Genel Başkanı Yunus Şimşek, "Sahadan yükselen emek hareketi depremde, selde, savaşta, her türlü zorlu koşulda bu milletin sağlığı için her türlü fedakarlığı yapacaktır. Bugün ve bugünden sonra bizler hem bu kara tabloyla mücadele etmek hem de bu milletin sağlığını en iyi şekilde yerine getirmek zorundayız. Çağımızın vebası nedir? Çağımızın kara vebası sağlık emekçileri tarafından yazılan, hastanın adı soyadı, sağlık sistemi" ifadelerini kullandı.