1 Mayıs'ta İstanbul'da Ulaşıma Kısıtlama

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, 1 Mayıs'ta karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamalarının saat 04.00'te,

deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama ise 05.30 itibariyle başlatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün 'Bayram' havasında kutlanabilmesi, şehrimizin huzur, güvenlik ve esenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önlenebilmesi amacıyla Valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır. Bu kapsamda; karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları saat 04.00'te, Deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları saat 05.30 itibariyle başlatılacaktır"