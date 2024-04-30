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1 Mayıs'ta İstanbul'da Ulaşıma Kısıtlama

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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs'ta karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamalarının saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama ise 05.30 itibariyle başlatılacağını duyurdu.

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, 1 Mayıs'ta karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamalarının saat 04.00'te,

deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama ise 05.30 itibariyle başlatılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün 'Bayram' havasında kutlanabilmesi, şehrimizin huzur, güvenlik ve esenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önlenebilmesi amacıyla Valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır. Bu kapsamda; karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları saat 04.00'te, Deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları saat 05.30 itibariyle başlatılacaktır"

Kaynak: ANKA / Güncel

Kısıtlama İstanbul 1 Mayıs Politika Güncel Haberler

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