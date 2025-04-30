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1 Mayıs'ta EGO Toplu Taşıma Ücretsiz!

1 Mayıs'ta EGO Toplu Taşıma Ücretsiz!
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EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Otobüsler ve raylı sistemler, hafta sonu program saatlerine göre hizmet verecek.

EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kentteki toplu taşıma hizmetinin ücretsiz verileceğini bildirdi.

Genel müdürlüğün internet sitesinde yer alan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlarımıza toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. Otobüslerimiz ve raylı sistem hatlarımız, hafta sonu program saatlerine göre hizmet verecektir. EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve kuruluşumuz internet sitesinden (www.ego.gov.tr) ulaşılabilir. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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