1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta iki gruba polis müdahalesi: 35 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Beşiktaş'ta toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen iki gruba polis müdahale etti. İki gruptan 35 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Beşiktaş'ta sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemi aldı. Saat 09.15 sıralarında Umut-Sen üyeleri Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isterken Ihlamurdere Sokağı'na geçti. Ancak gruba polis izin vermedi. Yürümekte ısrar eden gruptakilerden 15 kişi gözaltına alındı. Saat 09.50 sıralarında ise Halkın Kurtuluş Partisi üyesi 30 kişilik grup Barbaros Bulvarı'ndan Taksim'e yürümeye çalıştı. Uyarılara rağmen yürümek isteyen gruba da polis müdahale etti. HKP üyelerinden 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek sağlık kontrolüne götürüldü.

- İstanbul