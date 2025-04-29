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1 Mayıs'ta Beşiktaş, Saraçhane ve Şişli'den Taksim'e Yürüyüş Çağrısı...

1 Mayıs'ta Beşiktaş, Saraçhane ve Şişli'den Taksim'e Yürüyüş Çağrısı...
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Bazı siyasi partiler ve sendikalar, 1 Mayıs’ta İstanbul’da Beşiktaş, Saraçhane ve Şişli’den Taksim’e yürüyeceklerini duyurdu.

(İSTANBUL) - Bazı siyasi partiler ve sendikalar, 1 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş, Saraçhane ve Şişli'den Taksim'e yürüyeceklerini duyurdu.

DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası, 1 Mayıs'ta saat 10.00'da Fatih Aksaray'dan Saraçhane'ye, Saraçhane'den Taksim'e, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) saaat 10.00'da Beşiktaş'tan Taksim'e, 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi de saat 10.30'da Şişli Camii'nden Taksim'e yürüyeceklerini bildirdi.

Nakliyat İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, " 1 Mayıs'lar işçi sınıfımızın sermaye düzenine, sömürüye karşı direniş ve mücadele günleridir. 2025 1 Mayıs'ına yaklaşırken günler öncesinde örgütlü olduğumuz işyerlerinde hazırlık çalışmalarımız başladı. Örgütlü olduğumuz tüm işyerleri sendikamız üyesi işçilerin katılımıyla eylemler gerçekleştirdik. Sendikamız üyesi işçilerle davullu zurnalı 1 Mayıs'ta, 1 Mayıs alanında Taksim Meydanı'nda olacağız. Ayrıca 1 Mayıs günü, Konya ve Eskişehir'de bulunan sendikamız üyeleri yapılacak olan 1 Mayıs mitinglerine katılacaktır. Tüm işçi sınıfımızı, halkımızı, öğrencileri, gençleri birlikte olmaya, 1 Mayıs Taksim mücadelemize çağırıyoruz" denildi.

Halkın Kurtuluş Partisi'nden yapılan açıklamada, "1977 kanlı 1 Mayıs'ında 35 şehit vererek Taksim'i 1 Mayıs'ın anavatanı yaptık. Bu sebeple, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ın anavatanı olan Taksim'de bayramımızı kutlamak için savaşa girmiş durumdayız" ifadesi kullanıldı. Saat Beşiktaş'ta saat 10.00'da belirten HKP, buradan Dolmabahçe ve Gümüşsuyu güzergahını izleyerek Taksim'e yürüyeceklerini açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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