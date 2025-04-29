1 Mayıs'ta Beşiktaş, Saraçhane ve Şişli'den Taksim'e Yürüyüş Çağrısı...

"Taksim, Türkiye işçi sınıfının hafızasıdır"

1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi, Ada Sahne'de düzenledikleri basın açıklamasında, Şişli'den Taksim'e yürüyeceklerini duyurdu. 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2025 1 Mayıs'ını; emeği, onuru, özgürlüğü için ayağa kalkanların yeşerttiği umutla karşılıyoruz. 19 Mart'ta barikatları aşan gençliğin açtığı yoldan ilerleyen kitleler, iktidarın ülkeye giydirmeye çalıştığı deli gömleğini yırtıp attı. Evrensel, toplumsal, anayasal hiçbir hakkımızı tanımadığını ortaya koyan bu iktidar karşısında geri adım atmak, yeni saldırılara onay vermek anlamına gelecektir. Bize biçilen deli gömleklerini giymeye razı gelmeyeceğiz. Haklarımızdan, özgürlüklerimizden ve haklarımız için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi göstermek üzere 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız.

Ülke tarihinin en ağır yoksullaştırma programı uygulanırken emeğin itirazını en gür sesle dillendireceğiz. Geleceksizlik dayatmasına isyan eden gençliğin coşkusuyla ayağa kalkacağız. En temel yurttaşlık haklarının elinden alınmasına 'dur' diyen halkın onurunu kuşanacağız. Egemen sınıflar bütün dünyayı savaşlar ve katliamlarla hedef alırken ezilen halkların 'savaşsız sömürüsüz bir dünya' talebini yükselteceğiz. Taksim, Türkiye işçi sınıfının hafızasıdır; tarihsel, toplumsal ve anayasal hakkıdır; politik irade beyanıdır. Bu hafızaya, bu kazanılmış haklara, bu politik iradeye sahip çıkmak için 1 Mayıs'ta Taksim'de olacağız.

Hayat, yeşil ağacının altında; işçileri, emekçileri, gençleri eşitlik, özgürlük, barış içinde yaşayabilecekleri yarınları kurmaya çağırıyor. Bu sese kulak verenlerin birlikteliği ile 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi'ni oluşturduk. 40'a yakın sendika, gençlik örgütü ve sosyalist kurumun inisiyatifiyle kurulan 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi, yeni katılımlarla güçleniyor. Bütün hazırlığını Taksim'de kitlesel, birleşik, coşkulu bir 1 Mayıs kutlamak üzere yapan Tertip Komitesi, halkın tüm kesimlerinin katılımını gözeten bir planlama ile hareket ediyor. 1 Mayıs sabahı halkın her kesiminden katılımcımızla, tüm renklerimiz ve yaratıcılığımızla, ellerimizde karanfillerimiz, dövizlerimiz, flamalarımızla Taksim yolunda olacağız.

Taksim, Türkiye işçi sınıfı açısından 1976'dan 2025'e uzanan onurlu bir mücadelenin adresidir. 1977'de ve 1989'da yitirdiklerimizin anısına, ülkemizi ve geleceğimizi katliamcılara terk etmeyeceğimizin ifadesidir. 2000'li yıllarda Taksim Meydanı'nın ve 1 Mayıs gününün dişe dişe mücadelelerle kazanılabileceğini gösterdiğimiz, Gezi'nin yollarını açan yakın mücadele tarihimiz, bu iktidar karşısındaki irade beyanımızın en simgesel adresidir. 19 Mart 2025 isyanında meydanların ve kürsülerin verdiği 'mücadeleye devam' sözüdür.

"Taksim halkındır, halkın hakkıdır, yasaklanamaz"

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak, 'Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir' diyen Anayasa'nın 34. maddesi uyarınca Anayasal hakkımızdır. 2016 yılında DİSK'in yaptığı başvuru üzerine 2023 yılında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararda da ifade edildiği şekliyle: 'İşçi ve sendika kültürünü oluşturan yapı taşlarından biri olan Taksim Meydanı, yalnızca 1 Mayıs günü orada bulunanların dayanışmasını değil aynı zamanda emekçilerin ortak hafızasının varlığını göstermektedir. Somut olaylarda idarenin yasaklama ve dolayısıyla müdahale gerekçelerinden biri, İstanbul'da yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri alanları içinde Taksim Meydanı'nın yer olmamasıdır. Ancak toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlenmesindeki hedeflenen amaçlara ulaşabilmesi için mekanın önemi gözetildiğinde mekan seçme serbestisinin kategorik olarak yasaklanması Anayasa bakımından kabul edilemez bulunmuştur.'

Aynı zamanda acil toplanma alanı olan Taksim Meydanı ve Gezi Parkı, depremin sıcak bir gündem olduğu bugünlerde herhangi bir şekilde kısıtlanması 'cinayete teşebbüs' anlamına gelecek bir nefes alanıdır. Bu koşullarda Taksim Meydanı'na yönelik herhangi bir kısıtlamanın yasal, Anayasal, bilimsel, insani gerekçesi yoktur. Tek bir gerekçe vardır, o da bütün muhalefeti boğmak isteyen iktidarın siyasal gerekçesi, ki biz de tam da buna karşı mücadele ediyoruz. Taksim halkındır, halkın hakkıdır, yasaklanamaz.

1 Mayıs sabahı 10.30'da Şişli Camii önünde buluşacak ve tüm dostlarımızla buluştuktan sonra omuz omuza, ellerimizde karanfillerimiz, pankartlarımızla, emeğin ve özgürlüğün sloganlarıyla Taksim'e doğru yola çıkacağız. Bu süreçte yaşanabilecek olası aksiliklere karşı Tertip Komitesi'nin iletişim, hukuk ve sağlık birimleri de hareket halinde olacak. 1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi olarak hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz ve yeni gelişmeler oldukça kamuoyu ile adım adım paylaşacağız."