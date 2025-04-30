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1 Mayıs'ta Ankaray Metro İstasyonları Geçici Olarak Kapatılacak

1 Mayıs'ta Ankaray Metro İstasyonları Geçici Olarak Kapatılacak
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Başkentte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı, Kolej ve Kurtuluş istasyonları yolcu iniş ve binişine kapatılacak. Vatandaşlar, ulaşım planlarını buna göre yapmaları konusunda uyarıldı.

Başkentte, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankaray metro hattındaki bazı istasyonlar geçici kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Ankaray hattında yer alan Anadolu Meydanı, Kolej ve Kurtuluş istasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları süresince yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için ulaşım planlarını bu doğrultuda yapmaları istendi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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