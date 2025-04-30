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1 Mayıs'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak

1 Mayıs'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ' 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 26 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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