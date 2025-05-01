1 Mayıs Kutlamasında Arbede Çıktı
İzmit'teki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde DEM ve ADD temsilcileri arasında yaşanan slogan tartışması arbede ile sonuçlandı. Olay, katılımcıların araya girmesiyle sona erdi.
KUTLAMALARINDA ARBEDE YAŞANDI
İzmit ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli temsilcileri arasında slogan tartışmasında arbede yaşandı. Arbede, katılımcıların araya girmesiyle son buldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel