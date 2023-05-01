1 Mayıs kutlamalarında polis müdahalesi
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Beşiktaş'ta toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Gruptakilerin bazıları gözaltına alındı.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan yaklaşık 30 kişilik Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi, buradan Taksim'e çıkmak istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet ekipleri grubun önüne geçerek dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarılara rağmen yürümek isteyen yaklaşık 30 kişilik gruba, polis müdahale etti. Gruptakilerin bazıları gözaltına alındı.
Görüntü dökümü:-----------------------Grubun Taksim'e yürümek istemesi-Polis ekiplerinin müdahalesi- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel