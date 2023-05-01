1 Mayıs kutlamaları Maltepe'de yapıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlamak için Maltepe Miting Alanı'na gelenler havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlamak için Maltepe Miting Alanı'na gelenler havadan görüntülendi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamak için sabah erken saatlerden itibaren Maltepe Miting Alanına gelen vatandaşlar polis kontrolü ve sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde alana giriş yaptı. Sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları öğlen saat 12.00 sıralarında kortej halinde yürüyerek miting alanına geldi. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Alandaki kalabalık havadan görüntülendi.