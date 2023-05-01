1 Mayıs kutlamaları Maltepe'de görüntülendi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Maltepe Miting Alanı'na gelen vatandaşlar ve katılımcılar polis kontrolü ve sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde alana giriş yaptı. Sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları öğlen saatlerinde kortej halinde yürüyerek miting alanına geldi. Polis geniş güvenlik önlemi aldı ve kalabalık havadan görüntülendi.