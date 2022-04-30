1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

Ankara Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Mayıs 2022 Pazar günü 13.00-15.30 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda '1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü' konulu açık hava toplantısı düzenlenecektir. Söz konusu açık hava toplantısı nedeniyle 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 23.00'ten itibaren, ihtiyaç olması halinde; Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, 1 Mayıs 2022 Pazar günü saat 08.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar; Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi'nin Hipodrom Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve Kazım Karabekir Caddesinden Celal Bayar Bulvarına bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Celal Bayar Bulvarından Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel