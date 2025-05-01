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1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da Güvenlik Önlemleri Artırıldı

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da birçok yol kapatıldı, güvenlik önlemleri ile vatandaşlar farklı güzergahlara yönlendirildi.

1 MAYIS İşçi Bayramı kapsamında İstanbul'un birçok noktasında polis ekipleri güvenlik önemli aldı. Okmeydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar da kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da birçok yol araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Geniş güvenlik önlemi alındı. Okmeydanı'ndan Taksim'e çıkan yollar da kapatıldı. Vatandaşlar ve sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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