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1 Mayıs Etkinliklerinde 409 Gözaltı

1 Mayıs Etkinliklerinde 409 Gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 78 ilde düzenlenen etkinliklerde toplamda 409 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Etkinliklere 286 bin 584 vatandaş katıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere toplam 409 şahısın gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal meda hesabından yaptığı açıklama ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 78 ilde 409 şahsın gözaltına alındığını belirtti. Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı. Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten İstanbul'da 407, Tokat'ta 1 ve Van'da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı. Taksim Meydanı'na "Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma" etkinliği ile ilgili 13 sendika organizesinde 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik gerçekleştirildi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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